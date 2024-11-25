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Erzincan'da Ergan Kayak Merkezi 2024-2025 Sezonunu Açtı

Erzincan'da Ergan Kayak Merkezi 2024-2025 Sezonunu Açtı
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Erzincan'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla 2024-2025 kayak sezonunu açtı. Gece kayağı imkanı sunan merkezde, kayak eğitimi verilecek projeler de hayata geçirilecek.

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla kayak yapmaya elverişli hale geldi.

Bu kapsamda merkezde gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından sezon açılışı için program düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, 2024-2025 kayak sezonunun Türkiye'de ilk olarak Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde açıldığını söyledi.

Merkezde gece kayağı yapılabildiğini belirten Aydoğdu, "Gördüğünüz gibi çevre düzenlemesi, dinlenme yerleri, bungalov evleri ve her şeyiyle Ergan 2024-2025 sezonuna hazır. Ergan, bence Erzincan'ın göz bebeği olacak inşallah. Arkadaşlarımız çok gayret ettiler ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında yaptığımız bir proje de var. Bütün gençlerimize burada kayak öğretilecek. Bu da bence çok önemli bir proje." dedi.

Aydoğdu, kayak tesisinin şehir merkezine yakın olmasından dolayı ulaşımın kolaylıkla sağlandığını dile getirdi.

Ergan'a gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak için bütün tedbirleri aldıklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Dün akşam Ergan Dağı'na yağan kar da bizi çok sevindirdi. Çünkü, buraya ne kadar fazla kar yağarsa o kadar insan da gelip kayak yapar. Şu anda da buranın ortamı, çevre düzenlemesi ve arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle çok güzel bir duruma gelmiş. Kazasız belasız ve insanlarımızın mutlu olacağı bir sezon diliyorum. Erzincan, doğa ve kış sporlarının yanı sıra yamaç paraşütüyle Türkiye'nin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Eksiklerimiz var, bunların hepsini biliyoruz. İnşallah kısa sürede burayı Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern ve en güzel kayak tesisi haline getireceğiz."

Konuşmaların ardından kayakseverler, meşaleler eşliğinde pistlerde kayarak sezonun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
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