Haberler

Erzincan'da Doğa Sporları Kulübü Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Erzincan'da Doğa Sporları Kulübü Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Kanyon ve Doğa Sporları Kulübü'nün 1. Olağan Genel Kurulu, turizmde doğa sporlarının önemine dikkat çekerek gerçekleştirildi. Yöneticiler ve kaymakamlar, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtma ve doğa turizmini geliştirme hedeflerini vurguladı.

Erzincan'da doğa sporları turizmine katkı sağlama hedefiyle kurulan Erzincan Kanyon ve Doğa Sporları Kulübü'nün 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan teşekkülünün oluşturulmasıyla başladı.

Divan başkanlığı görevini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Budak yaptı. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu listeleri okunarak onaylandı.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, burada yaptığı konuşmada, turizmin ülkede sadece denizden ibaret olarak algılandığını ancak bunun on yıldan beri yıkılmaya başladığını belirtti.

Kendisinin de Antalya'nın Alanya ilçesinden olduğunu anlatan Arıkan, "Deniz turizmiyle büyümüş bir insanım. Erzincan'a da geldikten sonra turizmin denizden ibaret olmadığını gördüm. Evvela doğa sporları, tarih ve ekstrem sporları turizmi. Bu kulüp sayesinde birazcık daha kitleye bu işin yapıldığını, bu işin eğitimle çok güzel yapıldığını göstermek istiyoruz." dedi.

İliç Kaymakamı Ömer Sirkeci de Erzincan'ın doğal güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini, bu güzellikleri Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından insanların görmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Kemaliye ve İliç'te olağanüstü kanyonların bulunduğunu vurgulayan Sirkeci, "Bu kanyonlarımızın tanıtımı noktasında yapacağımız her çalışma çok değerli. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni kuruluşunu yapmış olduğumuz spor kulübümüzle beraber hem ilçelerimizi hem de şehrimizi daha güzel bir şekilde tanıtacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya ise 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü önderliğinde, Erzincan Valiliği ile Kemaliye ve İliç Kaymakamlıklarının desteğiyle bölgede kapsamlı kanyon keşifleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Akkaya, "Bu süreçte İliç ve Kemaliye ilçelerinde 10 kanyonun keşfi ve haritalandırılması yapıldı. Bu keşifler sayesinde Erzincan'ın şimdiye dek gizli kalmış doğa harikaları gün yüzüne çıkmış oldu. Başlangıç seviyesinden uzman seviyeye kadar her doğa sporcusuna hitap eden kanyonlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.