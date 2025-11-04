Erzincan'da Doğa Sporları Kulübü Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Erzincan'da doğa sporları turizmine katkı sağlama hedefiyle kurulan Erzincan Kanyon ve Doğa Sporları Kulübü'nün 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan teşekkülünün oluşturulmasıyla başladı.

Divan başkanlığı görevini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Budak yaptı. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu listeleri okunarak onaylandı.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, burada yaptığı konuşmada, turizmin ülkede sadece denizden ibaret olarak algılandığını ancak bunun on yıldan beri yıkılmaya başladığını belirtti.

Kendisinin de Antalya'nın Alanya ilçesinden olduğunu anlatan Arıkan, "Deniz turizmiyle büyümüş bir insanım. Erzincan'a da geldikten sonra turizmin denizden ibaret olmadığını gördüm. Evvela doğa sporları, tarih ve ekstrem sporları turizmi. Bu kulüp sayesinde birazcık daha kitleye bu işin yapıldığını, bu işin eğitimle çok güzel yapıldığını göstermek istiyoruz." dedi.

İliç Kaymakamı Ömer Sirkeci de Erzincan'ın doğal güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini, bu güzellikleri Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından insanların görmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Kemaliye ve İliç'te olağanüstü kanyonların bulunduğunu vurgulayan Sirkeci, "Bu kanyonlarımızın tanıtımı noktasında yapacağımız her çalışma çok değerli. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni kuruluşunu yapmış olduğumuz spor kulübümüzle beraber hem ilçelerimizi hem de şehrimizi daha güzel bir şekilde tanıtacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya ise 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü önderliğinde, Erzincan Valiliği ile Kemaliye ve İliç Kaymakamlıklarının desteğiyle bölgede kapsamlı kanyon keşifleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Akkaya, "Bu süreçte İliç ve Kemaliye ilçelerinde 10 kanyonun keşfi ve haritalandırılması yapıldı. Bu keşifler sayesinde Erzincan'ın şimdiye dek gizli kalmış doğa harikaları gün yüzüne çıkmış oldu. Başlangıç seviyesinden uzman seviyeye kadar her doğa sporcusuna hitap eden kanyonlarımız var." ifadelerini kullandı.