Erzincan'da 3 trafik kazası: 10 kişi yaralandı
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Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'daki 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Musa Ş'nin (27) kullandığı 34 CYE 316 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Altköy mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.Ş. (12), Z.Ş. (2), B.Ş. (7), H.Ş. (4) ve A.Ş. (30) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Diğer kazada ise Rüstem I. idaresindeki 59 SD 121 plakalı otomobil, Erzincan- Refahiye kara yolu Çatalçam köyü kavşağında, Zekeriya G'nin kullandığı 25 GA 900 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Rüstem I. ile araçtaki Z.I ve M.G hastanede tedavi altına alındı.
Ayrıca, Yakup S. idaresindeki 61 ADJ 823 plakalı minibüs, Refahiye-Erzincan kara yolu Koçyatağı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.