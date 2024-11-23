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Erzincan'da 3 Bin 549 Metrede Buz Pateni Keyfi

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Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila, Yedigöller mevkiinde 3 bin 549 metre yükseklikte buz pateni yaptı. Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan göletin üzerinde yaklaşık 1 saat paten kayarak doğanın tadını çıkardı.

3 bin 549 rakımda buz pateni yaptı

ERZİNCAN - Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila, Keşiş Dağlarında 3 bin 549 metre yükseklikte Yedigöller mevkiinde yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde buz pateni yaptı.

Doğu Anadolu'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan'da kentin kuzeyinde bulunan Keşiş Dağlarında, 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde bulunan göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Kross motorlarla Keşiş Dağlarında bulunan Yedigöller mevkiine giden Atila, burada kalınlığı yaklaşık 15-20 santimetreyi bulan buzu üzerinde paten yapmanın keyfini çıkardı. O anları kamerasıyla da anbean kayıt altına alan Atila, donan göl üzerinde yaklaşık 1 saat buz pateni yaptı.

Erzincan'daki yüksek rakımlı dağlık alanlarda yılın büyük bir kısmında soğuk ve sert hava koşulları hakim. Özellikle Esence Dağı'nın zirvesinde bulunan Yedigöller, konumunun da etkisiyle Erzincan'ın en soğuk yerlerinden biri. Kış aylarında sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları, göllerin yüzeyini buzla kaplayarak eşsiz manzaralar sunuyor. Bu sert doğa koşulları, adrenalin dolu anlar arayan doğa tutkunlarını Yedi Göllere çekiyor.

Erzincan'da 3 Bin 549 Metrede Buz Pateni Keyfi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Güncel
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