Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Yangın Sonrası Esnafı Ziyaret Etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından esnafı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kent merkezinde 18 Mayıs'ta Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekiplerince temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı.

İş yerlerinin en kısa sürede tamamlanıp sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Erzincan Belediye Başkan Aksun da belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek esnafla bir araya geldi.

Esnafın taleplerini dinleyen Aksun, sürecin hızlı ve etkili şekilde tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Erzincan Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafın mağduriyetlerini gidermek ve ticari faaliyetlerini yeniden sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz." dedi.