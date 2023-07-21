Erzin'de Bisikletli Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Kent Turu Düzenlendi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir grup, trafik kazalarına dikkat çekmek için bisikletle kent turu düzenledi. Atatürk Parkı önünde toplanan grup 'Bisikletli ölümleri dursun' sloganıyla ilçede 28 kilometre pedal çevirdi. İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneği sözcüsü Sultan Yarar, son yıllarda bisikletle ilgili kazalarda can kayıplarının artığına dikkat çekti. Bisiklet kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yarar, bisiklet turlarını 18 Temmuz'da Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e adadıklarını belirtti.