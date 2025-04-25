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Eruh Belediye Başkanı Çiftçi, Halkla Buluştu

Eruh Belediye Başkanı Çiftçi, Halkla Buluştu
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Siirt'in Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilçe halkıyla bir araya gelerek sorunları dinledi. Çeşitli projeler hakkında bilgi veren Çiftçi, alt yapı, sosyal çalışmalar ve spor alanında yapılan faaliyetlere değindi.

Siirt'in Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilçe halkıyla bir araya geldi.

Çiftçi, belediye binasında düzenlenen programda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İçme suyu, alt ve üst yapı, sıcak asfalt ve sosyal çalışmalara değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cevizlik mevkisi mesire alanı ve yol yapımı çalışmaları tamamlandı. İlçede kapalı halı saha yapımı ve Fatih Mahallesinde halı saha onarımı sürüyor. İlçede doğal gaz bağlanması için çalışmalar tamamlanmış, belediye araçları için otopark ve tamir bakım projesi yapılacak. Fatih ve Sarıgül mahallelerinde dere ıslahının bakım onarımı yaptırılarak, sokaklarımızda taş duvar çalışmaları başlatıldı."

Kaynak: AA / Nurettin Kilis - Güncel
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