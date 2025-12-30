Haberler

Samsun Milletvekili Aksu, Vezirköprü'de şoför esnafının sorunlarını dinledi
Güncelleme:
Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Vezirköprü ilçesinde yaptığı programlar çerçevesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Adem Başar, yeni vergi düzenlemelerinin ek maliyetler doğurduğunu ve 'Serviscel' uygulamasının şoför esnafını zorladığını aktardı. Aksu, sorunların ilgili birimlere iletileceğini söyledi.

Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirdiği programlar kapsamında Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başar, vergi kanununda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte ek maliyetler oluşturduğunu belirtti. Başar, öğrenci servislerinden talep edilen ve "Serviscel" olarak bilinen uygulamanın da şoför esnafını ekonomik açıdan zorladığını ifade etti.

Şoför esnafının taleplerini dinleyen Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise iletilen sorunların ilgili birimlere aktarılacağını, çözüm yollarının değerlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Haberler.com
500

