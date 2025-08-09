Bitlis'in Ahlat ilçesinde, geçen ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mülkiye Başmüfettişi ve eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu anısına yüzme maratonu düzenlendi.

İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği ile Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği öncülüğünde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yüzme maratonu organize edildi.

Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesinin destekleriyle, 16 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Karaömeroğlu anısına yapılan maratona 17 sporcu katıldı.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin gözetiminde Kale Mahallesi sahilinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren yarışma sonunda katılımcılar, 6 kilometre kulaç atarak Ahlat Su Sporları merkezine vardı.

Burada sağlık kontrolünden geçen yüzücülere protokol üyeleri tarafından ödülleri ve katılım belgeleri verildi.

Yüzme maratonuna katılan 60 yaşındaki Süleyman Hicri, Şanlıurfa'dan 4 kişilik ekiple Bitlis'e geldiklerini belirtti.

Van Gölü'nün güzelliklerinden söz eden Hicri, "Güzel bir ortam var. Van Gölü'nün her yerde tanıtılması gerekiyor. Şanlıurfa'dan buraya gelmişsem, İstanbul, Mardin ve Diyarbakır'dan da gelen olur. Bizim buraya sahip çıkmamız lazım." dedi.