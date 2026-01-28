Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında, Azerbaycan toprakları üzerinden sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan'a taşınmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasında sıvı gaz ve bitüm taşımacılığına ilişkin mutabakat sağlandığını belirtti.

Papoyan, mutabakat kapsamında Azerbaycan topraklarından geçiş sağlanarak sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan'a taşınmasının mümkün hale geldiğini ifade ederek, Ermenistanlı iş insanlarının bu imkandan yararlanmaya başlayabileceğini kaydetti.

Açıklamada, sıvı gaz ve bitümün hangi ülkeden alınacağı belirtilmese de Ermenistan'ın bu ürünleri Rusya'dan temin ettiği biliniyor.