Haberler

Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Azerbaycan toprakları üzerinden sıvı gaz ve bitüm taşımacılığına yönelik mutabakat sağlandığını açıkladı. Bu anlaşma ile Ermenistanlı iş insanları, Azerbaycan'dan demir yolu ile enerji ürünlerine erişim sağlayabilecek.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında, Azerbaycan toprakları üzerinden sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan'a taşınmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasında sıvı gaz ve bitüm taşımacılığına ilişkin mutabakat sağlandığını belirtti.

Papoyan, mutabakat kapsamında Azerbaycan topraklarından geçiş sağlanarak sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan'a taşınmasının mümkün hale geldiğini ifade ederek, Ermenistanlı iş insanlarının bu imkandan yararlanmaya başlayabileceğini kaydetti.

Açıklamada, sıvı gaz ve bitümün hangi ülkeden alınacağı belirtilmese de Ermenistan'ın bu ürünleri Rusya'dan temin ettiği biliniyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

3 ismin sonucu çıktı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

Atlas'ın ailesini tehdit eden şahıs hakkında sıcak gelişme