Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye ve Gürcistan Üzerinden Ermenistan Ticaretine Demir Yolu Bağlantısı Açıldı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan demir yolunu takiben, Gürcistan üzerinden Türk demir yolunun Ermeni ihracat ve ithalatı için artık açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişmedir. Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Kaynak: ANKA