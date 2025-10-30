Haberler

Ermenistan'da Zorunlu Askerlik Süresi 24 Ay'dan 18 Ay'a Düşürüldü

Ermenistan hükümeti, zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya indirilmesini içeren yasa tasarısını onayladı. Düzenleme, kış döneminde askere alınacak gençlerin 18 ay hizmet vermesini öngörüyor.

Ermenistan hükümeti, zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısına göre, kış dönemi celbi Ocak 2026'da başlayacak. Değişikliklerin parlamento tarafından da kabul edilmesi halinde, bu kış askere alınacak gençler orduda 18 ay hizmet verecek.

Geriye dönük uygulanmayacak düzenlemede, halihazırda silah altında bulunan askerler mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kısaltılacağını ve buna paralel olarak savunma bütçesinde de harcamaların azaltılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
