Kuşadası'nda erkek kuaförleri SMA'lı Teoman bebek için seferber oldu

Kuşadası'nda SMA Tip 1 tanısı konulan 5 aylık Teoman Çiftçi için 9 erkek kuaförü, 1 günlük cirolarını yardım kampanyasına bağışladı. Aile, tedavi masraflarını karşılamak için destek arıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 5 aylık Teoman Çiftçi için erkek kuaförleri seferber oldu. 9 esnaf, 1 günlük cirolarını Teoman bebeğin Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyasına bağışladı. Teoman'ın dedesi İsmail Kuralay, "Şu an ihtiyacımız olan paranın yüzde 60'ına ulaştık. Zamanımız giderek daralıyor" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin 5 aylık bebekleri Teoman'a, doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çiftçi çifti, yaptıkları araştırmada, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Aile, bebekleri için 12 Eylül'de Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 817 bin dolar tutan gen tedavisi masraflarını toplama hedefiyle başlatılan kampanyada, şu ana kadar yüzde 60'a ulaşıldı. Teoman bebek için Kuşadası esnafı da seferber oldu. İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki 9 erkek kuaförü, 1 günlük cirolarını Teoman'ın Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyasına bağışladı.

'DİĞER ESNAFI DA DESTEĞE DAVET EDİYORUM'

Kampanyaya destek veren erkek kuaförleri adına konuşan Murat Karabulut, "Hepimizin evladı var. Teoman da bizim çocuğumuz sayılır. Ben buradan Kuşadası'ndaki diğer esnafı da duyarlı olmaya ve Teoman'ın kampanyasına bağışta bulunmaya davet ediyorum. Ülkemizde bu hastalık kesinlikle göz ardı edilecek bir durum değil. Bir gün her anne ve babanın başına gelebilir. Umarım Teoman bir an önce sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'ELİMİZİ ÇABUK TUTMAMIZ GEREKİYOR'

Teoman'ın dedesi İsmail Kuralay da kampanyaya destek veren erkek kuaförlerini iş yerlerinde ziyaret etti. Kampanya için yardım çağrısında bulunan Kuralay, "Öncelikle örnek bir davranış sergileyen esnaf arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zamanımız giderek azalıyor. Çünkü Teoman'ın 6 aylık olmadan önce ilacına kavuşması gerekiyor. Şu an 25 günümüz kaldı. İhtiyacımız olan paranın da yüzde 60'ına ulaştık. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
