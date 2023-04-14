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Eriyen kar suları Karasu nehrini coşturdu

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Eriyen kar suları Karasu nehrini coşturdu Erzurum'un Aşkale ilçesinden geçen Karasu nehri eriyen kar suları ve son günlerdeki yağışlı havanın etkisiyle coştu.

Eriyen kar suları Karasu nehrini coşturdu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinden geçen Karasu nehri eriyen kar suları ve son günlerdeki yağışlı havanın etkisiyle coştu.

Kış mevsiminin çok az kar yağışı ile biterken bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde son bir haftadır aralıklarla fakat yoğun bir şekilde yağan yağmur sonrası Aşkale'de Karasu nehri başta olmak üzere bir çok dere ve çayın su seviyesi yükseldi.

İlçe halkı ve özellikle çiftçiler ise yağan yağmurlar sonrası çok sevindiklerini uzun zamandan beri yaklaşık 7, 8 yıl boyunca ilk kez bu baharda bu kadar çok yağmur gördüklerini söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Erzurum Aşkale Karasu Güncel Haberler

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