Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Sudan'ı Ziyaret Etti

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Sudan'da Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleleri ele aldı.

PORT Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Sudan'ı ziyaret ederek, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre Burhan, Afewerki'yi ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde resmi törenle karşıladı.

İki lider arasında yapılan görüşmede "iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda ortak işbirliği mekanizmalarının etkinleştirilmesi, güvenlik meseleleri ile ekonomik ve ticari ilişkiler" ele alındı.

Sudan'daki gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıda taraflar, ortak ilgi alanına giren bölgesel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ilişkileri "stratejik" olarak nitelendirdi ve Sudan'ın bu ilişkileri güçlendirme yönündeki kararlılığını ifade etti.

Eritre hükümetinin Sudan'a verdiği destekleyici tutumları ve Sudan'ın birliği, istikrarı ve egemenliğini koruma yönündeki çabalarına övgüde bulunan Burhan, Eritre'nin Sudanlı yerinden edilmiş kişileri misafir etmesini "kuvvetli kardeşlik bağlarının bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Burhan, Afewerki'ye Sudan'a yaptığı ziyaret için teşekkür ve takdirlerini sundu.

Eritre Devlet Başkanı Afewerki de ülkesinin Sudan'ın birliği ve istikrarını destekleyen tutumunu teyit ederek, iki halk arasındaki ilişkilerin köklü niteliğine vurgu yaptı ve her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

Afewerki, "Sudan'ın istikrarı, bölgenin istikrarının şartıdır." dedi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

