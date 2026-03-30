'Ergun Reis A' gemisine Somali'de uluslararası balıkçılık lisansı verildi

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan 'Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması' kapsamında kurulan SOMTURK'ün desteğiyle Türk bandralı bir gemi için uluslararası balıkçılık lisansı verildiği duyuruldu.

Başkent Mogadişu'da yapılan törende, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı tarafından Türk balıkçı gemisi 'Ergun Reis A'nın, uluslararası balıkçı gemisi olarak lisanslandığı aktarıldı.

Törene, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş'ın yanı sıra Somali Başbakan Yardımcısı Jibril Abdirashid Haji Abdi, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Tarım ve Sulama Bakanı Mohamed Abdi Hayir Maareeye, Somali Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Mohamed Farah Nuh, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Somali Deniz Kuvvetleri Komutanı General Abdiwahab Abdullahi Omar ile SOMTURK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan Ecevit katıldı.

SOMTURK, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığının yetki ve kontrolü altındaki Somali münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası balıkçılığın lisanslandırılması sürecinde Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığına destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı