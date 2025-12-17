Çin'in Erenhot Limanı'nda Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Kargo Hacmi 5 Milyon Tonu Aştı

HOHHOT, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin kargo hacmi, bu yıl pazartesi günü itibarıyla yıllık bazda yüzde 22,7 artışla 5 milyon tonu aşarak yeni bir rekor kırdı.

Çin Demiryolları Hohhot Grubu Limited Şirketi, limanda bu yıl işlenen Çin-Avrupa yük treni sayısının yüzde 17,1 artışla 3.807'ye, taşınan mal hacminin ise yüzde 16,2 artışla 433.600 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştığını bildirdi.

Liman, 2025'te Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki Wuhu ile Rusya'nın Moskova kentini ve Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Datong ile Rusya'nın Selyatino kentini birbirine bağlayan yeni rotalar ekledi.

Gümrük yetkilileri verimliliği artırmak için bir dizi önlem aldı. Halihazırda her trenin sınır kontrol süresi yaklaşık 20 dakikaya indirildi.

Çin-Avrupa yük treni ağının "orta koridoru" için tek transit limanı olan Erenhot'ta, halen 10'dan fazla ülkede 70'ten fazla istasyonu birbirine bağlayan 74 güzergah işletiliyor.