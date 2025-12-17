Haberler

Çin'in Erenhot Limanı'nda Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Kargo Hacmi 5 Milyon Tonu Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan geçen yük trenlerinin kargo hacmi bu yıl %22,7 artışla 5 milyon tonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Limanda işlenen tren sayısı ve taşınan mal hacmi de önemli artışlar gösterdi.

HOHHOT, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin kargo hacmi, bu yıl pazartesi günü itibarıyla yıllık bazda yüzde 22,7 artışla 5 milyon tonu aşarak yeni bir rekor kırdı.

Çin Demiryolları Hohhot Grubu Limited Şirketi, limanda bu yıl işlenen Çin-Avrupa yük treni sayısının yüzde 17,1 artışla 3.807'ye, taşınan mal hacminin ise yüzde 16,2 artışla 433.600 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştığını bildirdi.

Liman, 2025'te Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki Wuhu ile Rusya'nın Moskova kentini ve Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Datong ile Rusya'nın Selyatino kentini birbirine bağlayan yeni rotalar ekledi.

Gümrük yetkilileri verimliliği artırmak için bir dizi önlem aldı. Halihazırda her trenin sınır kontrol süresi yaklaşık 20 dakikaya indirildi.

Çin-Avrupa yük treni ağının "orta koridoru" için tek transit limanı olan Erenhot'ta, halen 10'dan fazla ülkede 70'ten fazla istasyonu birbirine bağlayan 74 güzergah işletiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title