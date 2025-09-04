Erenhot Kara Limanı'nda Yolcu ve Araç Sayısında Artış

ERENHOT, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, Çin-Avrupa demiryolu taşımacılığının orta koridoru için kritik bir giriş-çıkış noktası olma özelliğini taşıyor. 3 Eylül itibarıyla Erenhot'tan geçen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 1,976 milyona ulaşırken, bu kara limanından geçen araç sayısıysa yüzde 16,6 artışla 512.000'e yükseldi.