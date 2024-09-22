Üye Girişi
Haberler

Ereğlispor'un Eski Futbolcusu Engincan Demirtepe Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ereğlispor'un Eski Futbolcusu Engincan Demirtepe Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ereğlispor'un eski futbolcusu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti, sürücü Osman Çat yaralandı. Kaza, yol kenarındaki ağaçlara çarpma sonucu gerçekleşti.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor'un eski futbolcusu Engincan Demirtepe (26) yaşamını yitirdi, sürücü Osman Çat (27) ise yaralandı. Demirtepe'nin kafeterya açmak için hazırlık çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Osman Çat'ın kontrolünü yitirdiği 42 ASY 840 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Çat yaralandı, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor'un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Karapınar Olaylar 3-sayfa Güncel trafik Konya Kaza Spor Çat

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });