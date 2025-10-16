Haberler

Ereğli'de Semazen Figürlü Rahlede Uyuşturucu Operasyonu

Ereğli'de Semazen Figürlü Rahlede Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, semazen figürüyle kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan G.A. tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde semazen figürlü rahledeye kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metanfetamin ele geçirildi.

Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonucu G.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. G.A.'ya yönelik operasyonda, rahledeye kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metanfetamin ele geçirildi. Rahle görünümündeki metamfetamin kalıpları üzerindeki semazen figürü dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve mühimmat da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Uçaksavar mermisi bile var! O kentimizde cephanelik üretmişler

Uçaksavar mermisi bile var! O kentimizde resmen cephanelik üretmişler
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.