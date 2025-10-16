Ereğli'de Semazen Figürlü Rahlede Uyuşturucu Operasyonu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde semazen figürlü rahledeye kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metanfetamin ele geçirildi.

Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonucu G.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. G.A.'ya yönelik operasyonda, rahledeye kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metanfetamin ele geçirildi. Rahle görünümündeki metamfetamin kalıpları üzerindeki semazen figürü dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve mühimmat da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.