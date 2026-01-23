Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla para çalan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla kasadaki paraları alıp kaçan 4 kişiden İbrahim Karaca (21) ve Ahmet Yunus Güney (48), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K.(27) ve S.K. (36) ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel