Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla kasadaki paraları alıp kaçan 4 kişiden İbrahim Karaca (21) ve Ahmet Yunus Güney (48), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K.(27) ve S.K. (36) ise serbest bırakıldı.