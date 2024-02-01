Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi" denildi.