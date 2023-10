Erdoğan'ın, "Amacımız Birilerinin İnsafına Bırakmadan Kalıcı Bir Sisteme Bağlamak" Dediği Kıdem Tazminatı Reformu'ndan On İkinci Kalkınma Planı'nda...

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda yer verilen “kıdem tazminatı reformu” hedefi, 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı’nda yer almadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2020’de “Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır” demişti.

DİLAN KUTLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak" "en başta gelen görevimizdir" dediği kıdem tazminatı 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı'nda yer verilmedi. "kıdem tazminatı reformu" On Birinci kalkınma Planında yer almıştı.

"Kıdem tazminatı reformu", 18 Temmuz 2019'da TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan; 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda "Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" hedefi ile yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada; "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır" demişti.

On Birinci Kalkınma Planı'nda reform ile ilgili ayrıca, "Kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanmış ve şu hedefe yer verilmişti:

"Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir."

2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtıldı. On Birinci Kalkınma Planı'nda hedeflenen, "kıdem tazminatı reformu" yeni planda yer almadı.