Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kabul ediyor - 2
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kabul ediyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Destek ziyaretinde bulunan Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi 14.15 sıralarında başladı. Hala devam eden görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de görüşecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel