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Erdemli'de Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, birçok mahallede tarım alanlarına zarar verdi. Meteorolojinin uyarılarına rağmen, özellikle kırsalda meyve ve sebze üretimi yapılan bölgelerde hasar oluştu.

Erdemli'de dolu tarım alanlarında zarar verdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çok mahallede etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Öğleden sonra ilçe merkezine yağmur olarak düşen yağış, bir çok mahallede dolu olarak kendini gösterdi. Özellikle kırsalda meyve ve sebze üretimi yapılan Karahıdırlı, Sıraç, Çiriş, Kösbucağı, Kayacı ve Karayakup başta olmak üzere bir çok mahallede etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

Dolunun neden olduğu zararın daha sonra yapılacak inceleme ile belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Güncel
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