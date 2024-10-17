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Erdemir, 2050 Hedefi İçin Hidrojen Enjeksiyon Denemesi Yapacak

Erdemir, 2050 Hedefi İçin Hidrojen Enjeksiyon Denemesi Yapacak
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Erdemir, 2050'de net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda, 1'inci Yüksek Fırını'na hidrojen enjeksiyon denemeleri yapacağını açıkladı. Denemeler, Erdemir Mühendislik ve Linde iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

2050'de net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Erdemir, 1'inci Yüksek Fırını'na hidrojen enjeksiyon denemesi yapacağını duyurdu.

Çelik sektöründe dünya çapında karbon emisyonu azaltma hedefleri ve yol haritaları belirlenirken, Erdemir de 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Erdemir, ekim ayı içinde 1'inci Yüksek Fırını'na hidrojen enjeksiyonu denemesi gerçekleştirecek. Erdemir, Erdemir Mühendislik ve Linde iş birliğiyle gerçekleştirilecek denemede, Erdemir'in yeşil dönüşüm yolculuğundaki çalışmaları kapsamında 1'inci Yüksek Fırın'a 2 gün boyunca 5 tüyerden hidrojen gazı verilmesi planlanıyor. Şirket, Avrupa'da söz konusu uygulamayı gerçekleştiren üç çelik üreticisinden biri olacağını ve bu alandaki teknolojik alt yapıyı Türkiye'ye kazandıracağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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