Erciyes'te İlk Zirve Tırmanışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından başlatılan zirve tırmanışları kapsamında, Erciyes'te bu yılın ilk zirve tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu başarıyla tamamlanan etkinlikte katılımcılar Erciyes'te unutulmaz bir deneyim yaşarken, doğa manzaraları eşliğinde de zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da buluşuyor.

Teleferik ile Zümrüt Üst İstasyon'a ulaşıldıktan sonra 2 bin 900 metre yüksekliğindeki dağ evinde gece konaklaması yapılıyor. Gece saatlerinde başlayan yürüyüş, gün doğumuyla birlikte zirvede son buluyor.

Öte yandan, profesyonel dağ rehberleri eşliğinde güvenli ve planlı şekilde gerçekleştirilen tırmanışlar, yaz sezonu boyunca her hafta sonu düzenleniyor.