ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Kar yağışının etkili olduğu Erciş ilçesinde de kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Araçların kara gömüldüğü ilçede dükkanlarını açmak için evden çıkanlardan bazıları işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Dükkanının önündeki karları temizleyen Abdullah Şevketoğlu, uzun süredir böyle bir kar yağışı görmediklerini belirterek, "Yetkililer yolları açmaya çalışıyor ama yağış oldukça yoğun. Sabah evden çıktığımda aracım kara gömülü olduğu için çıkartamadım ve işe yürüyerek geldim. Dükkanın önündeki karları temizliyorum. Kurak geçen bir dönem sonrası güzel oldu ama bu şekilde zorlukları oluyor" dedi.