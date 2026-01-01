Haberler

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Güncelleme:
Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Araçlar kara gömülürken, bazı dükkan sahipleri işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Temizlik yapan esnaf, uzun zamandır böyle bir yoğun kar yağışı görmediklerini belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu Erciş ilçesinde de kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Araçların kara gömüldüğü ilçede dükkanlarını açmak için evden çıkanlardan bazıları işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Dükkanının önündeki karları temizleyen Abdullah Şevketoğlu, uzun süredir böyle bir kar yağışı görmediklerini belirterek, "Yetkililer yolları açmaya çalışıyor ama yağış oldukça yoğun. Sabah evden çıktığımda aracım kara gömülü olduğu için çıkartamadım ve işe yürüyerek geldim. Dükkanın önündeki karları temizliyorum. Kurak geçen bir dönem sonrası güzel oldu ama bu şekilde zorlukları oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
