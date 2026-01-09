Haberler

Van-Kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içtiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Erciş ilçesinde yer yer 80 santimetreyi bulan kar kalınlığı, esnafın kar kütlelerinin arasında masa kurup çay içerek sohbet etmesine olanak sağladı. Esnaflar, yoğun kar yağışı sonrasında müşteri sayılarının arttığını belirttiler.

VAN'ın Erciş ilçesinde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken; esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti.

Kentte geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erciş ilçe merkezinde de kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Kar yağışı kimi vatandaşlar için çileye dönüşürken; ilçede esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti. İlçede 20 yıldır çay ocağı işlettiğini belirten Fırat Kandemir, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı merkezde yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı. Biz de bazı esnaf arkadaşlarla işletmemin önündeki boş alanda masa kurduk, etrafını kar kütleleriyle ördük. Bu ilginç görüntü çevredeki insanların da dikkatini çekti. Çalışmamızdan sonra müşteri sayımız arttı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim