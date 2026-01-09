Haberler

Van'da 1 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 1 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Ağrı Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın kaçakçılığı suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Erciş ilçesindeki Tekler Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 1 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
