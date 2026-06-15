Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Erbakan, ağabeyi vefat eden ve 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Destici'ye, BBP Genel Merkezi'nde taziye ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı ziyaretin ardından Erbakan ve Destici, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahipliğinden dolayı Destici'ye teşekkür eden Erbakan, ağabeyinin vefatı nedeniyle taziye, kurultayda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede güncel siyasi meseleleri ele aldıklarını aktaran Erbakan, gelecek seçimlerin tarihi ile muhtemel anayasa değişikliğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Erbakan ve Yazıcıoğlu'nu örnek alıyoruz"

Destici de Erbakan ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan itibaren Milli Görüş camiası ve onun devamı niteliğindeki siyasi partilerle yakın diyalog içerisinde olduğunu hatırlattı.

Her iki partinin de Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türk-İslam aleminin huzur, güvenlik ve barış içinde yaşaması için mücadele ettiğini vurgulayan Destici, bu noktada eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ve BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu örnek aldıklarını ifade etti.

Fatih Erbakan, bir gazetecinin, "Ankara'da öğretmenlerin düzenlediği eylem sırasında yaşanan gözaltılar ile madencilerin eylemlerine" ilişkin sorusu üzerine, öğretmenlerin ve madencilerin hak arayışlarında yanlarında olduklarını, taleplerinin imkanlar ölçüsünde karşılanması gerektiğini söyledi.

Destici de özel okullarda çalışan öğretmenlerin haklarının yasal düzenlemeyle kamu öğretmenlerinin haklarıyla eşitlenmesinin mağduriyetleri önleyebileceğine işaret ederek, maden işçilerinin maaşlarının ödenmemesinin ise hiçbir gerekçesi olamayacağını, devletin konuya ilişkin gerekli kararları alması gerektiğini kaydetti.