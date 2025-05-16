Engelliler Haftası'nda 56 Engelli Askerlik Yaptı

Engelliler Haftası'nda 56 Engelli Askerlik Yaptı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 56 engelli, kamuflaj giyerek askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Törende yemin eden engelli gençler, terhis belgeleri ve hediyelerle ödüllendirildi.

Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kamuflajlarını giyen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.

Törende konuşan Bahadır Kırtepe'nin babası Kemal Kırtepe, yaşadıkları gururu dile getirdi. Engellilerden Muhammet Cömert de yaş kütüğüne plaket çaktı.

Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Borazan ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, törenin ardından engelli asker adaylarına terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Tören geçişinin ardından sona eren programda, hatıra fotoğrafları çekildi.

Oğlu Oğuzhan Demirbaş'ın yemin töreni heyecanında duygulandığını dile getiren anne Resmiye Demirbaş, "Duygulandık ve gururlandık, bunu düzenleyenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Asiye Gözüpek de oğlunu kamuflaj içinde görmenin heyecanını yaşadığını anlatarak, "Zaten asker görünce duygulanıyorduk, kendi oğlumuzu görünce daha çok duygulandık." diye konuştu.

Hatice Ersoy da oğlunun 8 yıldır bugünün hayalini kurduğunu dile getirerek, "Onun hayallerinde konvoy olacak, valizini hazırlayacak. Biz de o yüzden valizi hazırladık, konvoyla geldik. Çok mutluyuz, Mustafa da mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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