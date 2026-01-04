Haberler

Bakan Işıkhan: "Engelli ve Eski Hükümlülerin İstihdamı İçin 288 Projeye 124 Milyon Lira Destek Sağladık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı üçüncü döneminde engelli ve eski hükümlülerin istihdamını artırmak amacıyla 124 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı. 288 projeye destek verileceğinin vurgulandığı açıklamada, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin İŞKUR aracılığıyla sürdürüleceği belirtildi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projelerine katılmak, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, bu kapsamda 2025 yılının üçüncü döneminde 288 projeye destek verildiğini ifade ederek, çalışma hayatına ve üretime katılmak isteyen vatandaşlara desteğin İŞKUR aracılığıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Işıkhan, bu süreçte 124 milyon liradan fazla hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
