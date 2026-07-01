İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin projelerine 162 milyon liralık hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) engelli ve eski hükümlülere yönelik destek programı kapsamında mayıs ve haziranda 310 projeye toplam 162 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dezavantajlı grupları destekleyerek işgücünü ve üretimi güçlendiren programları uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği, engellilere yönelik mesleki eğitim ve destekli istihdam programlarımız ile vatandaşlarımızın yanında olduk. Mayıs ve haziran aylarında 310 projeye toplam 162 milyon lira destek sağladık. Çalışma hayatının her alanında İŞKUR yanınızda." ifadelerini kullandı.