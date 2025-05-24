Engelli Gençler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı

Engelli Gençler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı
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Osmaniye'de düzenlenen 'Temsili Askerlik' programında 26 engelli genç, bir günlük askerlik deneyimi yaşadı. Törende yemin eden gençler, bu onuru yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Temsili Askerlik' uygulaması kapsamında 26 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temsili askerlik yapan gençler ellerini Türk Bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Temsili askerler adına konuşan Bekir Bayyiğit, "Engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bu şerefli üniformayı giymek ve görev yapmak her zaman hayalimizdi. Bu imkan bize büyük mutluluk yaşattı, şu an tarifi imkansız bir sevinç içerisindeyiz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, törende yaptığı konuşmada, "Askerlik, Türk milletinin ruhunda ve özünde yer alan kutsal bir görevdir. Gençlikten olgunluğa giden yolda bir dönüm noktasıdır. Temsili askerlik uygulaması sayesinde engelli vatandaşlarımız da bu onura ortak olma sevincini yaşıyor" diye konuştu.

Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz ise konuşmasında şöyle dedi:

"Bugün 26 Mehmetçiğimiz, yürekleri ve inançlarıyla Şanlı Türk Ordusu'nun üniformasını giyerek asker oldular. Bu onuru yaşayan evlatlarımızı ve onları yetiştiren anne-babalarını yürekten kutluyorum. Her Türk gencinin bu şerefli orduya mensup olduğunda duyduğu gurur çok büyüktür. Terhislerinin hayırlı olmasını diliyor, uygulamayı gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, bir günlük askerlik görevini tamamlayan engelli gençlere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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