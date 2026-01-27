2026 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

ENGELLİ bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alacakları destek eğitiminin bütçeden karşılanacak tutarları yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin destek eğitim giderlerine yönelik yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak hazırlanan tebliğ ile engelli bireylerin eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmı belirlendi. Düzenlemeye göre; engelliler için sağlık kurulu raporu ile asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için 'Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu' bulunan ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

BİREYSEL EĞİTİM İÇİN AYLIK 7 BİN 748 LİRA, GRUP EĞİTİMİ İÇİN İSE AYLIK 2 BİN 168 LİRA

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak tutarı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için ise aylık 2 bin 168 lira olarak belirlendi. Belirlenen tutarları aşan kısım ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğde, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödeme yapılmasına sebebiyet verilmesi halinde, söz konusu tutarların iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği hükme bağlandı. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde ise kurum açma izinlerinin iptal edileceği belirtildi.

Tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.