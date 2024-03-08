Adana'nın Karaisalı ilçesinde engelli bireyler polislerle halı sahada futbol maçı yaptı.

Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan engelli bireyler, ziyaretlerine gelen polis ekipleriyle halı sahada futbol oynadı.

Merkezdeki halı sahada polis ekipleri ve engelli bireyler arasında geçen maçı Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş ve diğer engelli bireylerde takip etti.

Maç sonrası polisler ve engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Onur, maç yapanları tebrik etti.???????