Enflasyon Beklentileri Eylülde Düşmeye Devam Etti

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde sürdüğünü ve bunun mali disiplin ile yapısal reformlarla desteklendiğini açıkladı.

Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.

Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
