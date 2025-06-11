Enez'de Çeribaşı Kirazı Hasadı Başladı

Enez'de Çeribaşı Kirazı Hasadı Başladı
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Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadına başlandı. Yaklaşık 300 ton kiraz hedefleniyor ve kilogram fiyatı 250-300 lira arasında değişiyor.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen "Çeribaşı" kirazının hasadına başlandı.

Köyde yaklaşık 500 dekarda ekili kiraz ağaçlarında süren hasat mesaisinin 15 gün devam etmesi bekleniyor. Bu sezon yaklaşık 300 ton kiraz toplanması hedefleniyor.

İri taneli yapısı ve tadıyla dikkat çeken kirazların büyük kısmı yurt dışına gönderiliyor.

Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Köyde kaliteli üretim yapıldığını vurgulayan Meriç, "Bu yıl rekoltemiz oldukça yüksek. Şu an köyümüzde 3 ihracatçı firma kiraz alımı yapıyor. Türkiye genelinde zirai don etkili olmuştu ancak bölgemiz bu durumdan etkilenmedi. Hasat süreci bereketli şekilde devam ediyor. Bugünlerde kirazın kilogram fiyatı 250 ila 300 lira arasında değişiyor." dedi.

Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (KÖY-KOOP) Başkanı Ahmet Erken de üretilen kirazların büyük bölümünün Avrupa pazarına gönderildiğini belirterek, "Emeği geçen tüm çiftçilerimizi kutluyor, bereketli bir sezon diliyoruz." ifadesini kullandı.

İhracatçı firma yetkilisi Ramazan Erdoğan ise Çeribaşı kirazının Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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