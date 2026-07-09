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Bakan Bayraktar Bağdat'ta Irak Başbakanı ile Görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi.

???Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, iki ülkenin birçok alanda işbirliği ve ortaklık fırsatlarına sahip olduğuna işaret ederek Türkiye'nin özellikle tarım sektöründe Irak'ta yatırımlarını artırmasını istedi.

Zeydi, iki ülkenin ekonomik ortaklığının geliştirmesi ve Türkiye'nin Irak'taki yatırımlarının desteklenmesi ve hızlanması amacıyla Türkiye- Irak fonu oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti.

Irak'ın özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir kalkınma programı doğrultusunda ilerlediğini belirten Zeydi, bu sektörlerde yatırımcılara gereken altyapı ve kolaylıkları sağlamaya başladıklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kalkınma Yolu Projesi"ne verdiği önemi vurgulayan Bakan Bayraktar, projenin bölge ticaretine ekonomik ivme kazandıracağını dile getirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Kalkınma Yolun Projesi kapsamında Irak ile petrol, doğalgaz, elektrik ve birçok alanda ortaklık yapmaya hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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