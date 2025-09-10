Enerji Bakanı Bayraktar, Milano'da LNG Anlaşmaları İmzaladı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da düzenlenen GASTECH 2025 kapsamında enerji alanında önemli görüşmeler gerçekleştirerek yeni anlaşmalara imza attıklarını duyurdu.

Bakan Bayraktar, zirvenin ilk gününde Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile görüştü. Bayraktar, milli şirket BOTAŞ'ın BP, ENI, Shell, PetroChina ve Oman LNG ile; TP-OTC'nin ise Baker Hughes ile iş birliği anlaşmaları yaptığını açıkladı.

BOTAŞ-BP LNG Anlaşması

BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak LNG alım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında yıllık 1,6 milyar m³ olmak üzere toplam 4,8 milyar m³ LNG tedarik edilecek. Bayraktar, bu iş birliğinin arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Umman ile stratejik iş birliği

BOTAŞ ve Oman LNG arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla Umman'daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birlikleri geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

BOTAŞ-ENI anlaşması

BOTAŞ ile ENI arasında da yıllık 500 milyon m³ LNG tedarikini içeren, 3 yıl süreli yeni bir anlaşma imzalandı. Bayraktar, toplamda 1,5 milyar m³ LNG alımıyla arz-talep dengesine esneklik kazandırılacağını belirtti.

Shell'den 2,4 milyar m³ LNG

Shell ile yapılan anlaşma kapsamında BOTAŞ, 3 yıl boyunca toplam 2,4 milyar m³ LNG alımı gerçekleştirecek. Görüşmelerde ayrıca Karadeniz'deki arama-üretim faaliyetleri ve üçüncü ülkelerde ortak girişimler de ele alındı.

PetroChina ile mutabakat

BOTAŞ ve PetroChina International arasında LNG ticareti, optimizasyonu, taşıma süreçlerinin verimli yönetimi ve yeni pazarlarda ortak projeler üzerine kapsamlı bir mutabakat zaptı imzalandı.

Baker Hughes iş birliği

TP-OTC ve Baker Hughes arasında, Sakarya Gaz Sahası'nın 3. faz üretim hedeflerine katkı sağlayacak anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında deniz tabanı üretim sistemleri ve kuyu tamamlama ekipmanları tedarik edilecek. Bayraktar, bu yatırımla Karadeniz'de günlük üretimin 2028'de 40 milyon m³'e çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.