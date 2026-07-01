Endonezya'yı Ziyaret Eden Çinli Turist Sayısı Mayısta Yüzde 10 Arttı

CAKARTA, 1 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'yı mayıs ayında ziyaret eden Çinli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,38 artışla 125.460'a ulaştı.

Endonezya İstatistik Kurumu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkenin ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 1,38 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,83'lük artış kaydetti.

Yüzde 21,58 ile Endonezya'ya en çok yabancı turist gönderen Malezya'yı Avustralya ve Singapur izledi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise toplam yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,68 artarak 6,07 milyona ulaştı.

Kaynak: Xinhua