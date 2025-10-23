Haberler

Endonezya'nın İsrail Heyetine Vize Vermeme Kararı Üzerine IOC'den Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya hükümeti, Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesini savundu. IOC, bu kararın ardından Endonezya'ya yönelik yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Endonezya hükümeti, başkent Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesi kararını savunarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) soykırım yapan ve Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'i koruyarak Endonezya'ya yönelik yaptırım kararları almasına tepki gösterdi.

Endonezya Gençlik ve Spor Bakanı Erick Thohir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Endonezya Hükümetinin temsilcileri olarak, her uluslararası organizasyonda güvenliği, kamu düzenini ve kamu yararını koruma ilkesine bağlıyız. Aldığımız karar, mevcut yasama kuralının hükümlerine uygun." ifadelerini kullandı.

Thohir, "Bu temelde, Endonezya Dünya Jimnastik Şampiyonası'na İsrail heyetinin gelmemesi için adımlar atıldı." dedi.

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı olimpiyatlardan men eden IOC, Endonezya hükümetinin Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesinin ardından soykırım yapan ve Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'i koruyarak Endonezya'ya yönelik kararlar almıştı.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında sorun görmezken İsrailli atletleri men eden Endonezya'ya yönelik Olimpiyat Oyunları da dahil tüm uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasını engelleyen bazı kararlar aldığını duyurdu.

IOC ayrıca, Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonunun yaşanan durumu görüşmek üzere Lozan'daki IOC genel merkezine gelmesini talep etti.

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım ve ateşkes ihlallerinin ardından vize vermemişti.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında ise sorun görmüyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.