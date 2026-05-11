Endonezya'daki sanal kumar operasyonunda 321 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Cakarta polisi, 321 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı büyük bir sanal kumar operasyonu düzenledi. 70'ten fazla sanal kumar sitesinin merkezinin belirlendiği baskında, şüphelilerin suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Cakarta polisi, ülkenin en büyük yasa dışı sanal kumar operasyonlarından birini düzenlendiklerini açıkladı.

Operasyon kapsamında Endonezya dışındaki kullanıcıları hedef alan ve 70'ten fazla sanal kumar sitesinin merkezi olarak kullanıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Polis, "Şüpheliler, sanal kumar faaliyetlerini yürütürken suçüstü yakalandı." ifadesini kullandı.

Operasyon kapsamında 321 yabancı uyruklunun gözaltına alındığı, bunlar arasında 228 Vietnamlı ve 57 Çinlinin yanı sıra Laos, Myanmar, Tayland, Malezya ve Kamboçya uyruklu kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
