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Endonezya'da Ramazan Bayramı Seyahati İçin Büyük Hazırlık

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Endonezya'nın Cilegon kentindeki Ciwandan Limanı'nda, Ramazan Bayramı öncesinde feribota binmek için uzun kuyruklar oluştu. Ulaştırma yetkilileri, yaklaşık 146,68 milyon kişinin seyahat etmesini bekliyor.

CILEGON, 29 Mart (Xinhua) -- Ramazan Bayramı öncesinde Endonezya'nın Banten eyaletinin Cilegon kentindeki Ciwandan Limanı'nda bir feribota binmek için sıraya giren motosiklet sürücüleri, 29 Mart 2025.

Endonezya ulaştırma yetkilileri, Ramazan Bayram'ı öncesinde yaklaşık 146,68 milyon kişinin hava, deniz, kara ve demiryoluyla memleketlerine seyahat edeceğini tahmin ediyor. (Fotoğraf: Harshal Alshaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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