Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan "BRICS'in ortak gücünün somut fırsatlara dönüşmesi" mesajı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, BRICS ülkelerinin ortak gücünün halklar için somut fırsatlara dönüşmesi ve Küresel Güney'in kendi geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Antara ajansının haberine göre, Subianto, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin yalnızca taahhütlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Subianto, bu ülkelerin ortak gücünün halklar için somut fırsatlara dönüşmesi ve daha adil bir uluslararası düzenin oluşturulması için de kullanılması gerektiğini anlattı.

Subianto ayrıca Küresel Güney'in kendi geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA