Haberler

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan "BRICS'in ortak gücünün somut fırsatlara dönüşmesi" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, BRICS ülkelerinin ortak gücünün halklar için somut fırsatlara dönüşmesi ve Küresel Güney'in kendi geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, BRICS ülkelerinin ortak gücünün halklar için somut fırsatlara dönüşmesi ve Küresel Güney'in kendi geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Antara ajansının haberine göre, Subianto, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin yalnızca taahhütlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Subianto, bu ülkelerin ortak gücünün halklar için somut fırsatlara dönüşmesi ve daha adil bir uluslararası düzenin oluşturulması için de kullanılması gerektiğini anlattı.

Subianto ayrıca Küresel Güney'in kendi geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akını

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2.600 metrede ziyaretçi akını
Şirketlerin satış görüşmeleri sürüyordu: Pusula Portföy Başkanı Muhammet Yarız’ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi

Satış görüşmeleri süren şirketin patronu yurt dışına kaçtı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Yıldız isimden veda!
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti

Samsun'u 5 golle darmadağın ettiler!