ENAG, eylül enflasyonunu aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 46,61 olarak açıkladı

ENAG, eylül enflasyonunu aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 46,61 olarak açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Tüketici Fiyat Endeksi'nin Eylül 2026 döneminde aylık yüzde 2,10 arttığını duyurdu. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 46,61 olarak gerçekleşti.
(ANKARA) - ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin, aylık yüzde 2,10 oranında arttığını, yıllık ise yüzde 46,61 olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Eylül 2026 döneminde yüzde 2,10 oranında artmıştır. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 46,61 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA