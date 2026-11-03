ENAG'a göre ekimde enflasyon aylık yüzde 2,68, yıllık yüzde 45,12 arttı

ENAG'a göre ekimde enflasyon aylık yüzde 2,68, yıllık yüzde 45,12 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ENAG, ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuna açıkladı. Buna göre enflasyon ekimde bir önceki döneme göre yüzde 2,68 artarken yıllık enflasyon artışı yüzde 45,12 oldu.
(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayında enflasyonun yüzde 2,68 oranında arttığını açıkladı.
ENAG, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, enflasyon ekim ayında bir önceki döneme göre yüzde 2,68 oranında arttı. ENAG'a göre, yıllık enflasyon artışı ise yüzde 45,12 oldu.
Kaynak: ANKA