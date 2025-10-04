Emzirme Ödeneğinde 325 Milyon TL Destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL'ye yakın emzirme ödeneği ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.