Haberler

Emirdağ Belediyesi işçileri doğacak dördüncü ve sonraki çocukları için 500'er bin lira yardım alacak

Emirdağ Belediyesi işçileri doğacak dördüncü ve sonraki çocukları için 500'er bin lira yardım alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi, gelecek yıl işçilerinin doğacak dördüncü ve sonraki çocuklarının her biri için 500 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.

Afyonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi, gelecek yıl işçilerinin doğacak dördüncü ve sonraki çocuklarının her biri için 500 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş arasında, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere kurum işçilerinin alacağı yardım ve teşvikler için ek protokol imzalandı.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladıkları ek protokolün belediyede çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı" çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Nüfusumuz azalıyor ve buna biz idarecilerin müdahale etmesi gerekiyor. Belediyemizde çalışan işçilerimizin dördüncü ve sonraki dünyaya gelecek her bir çocuğu için 500 bin lira doğum yardımı vereceğiz. Türkiye'de bunu hayata geçiren belediye olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz."

Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş da Emirdağ Belediyesi ile Türkiye'ye örnek gösterilecek bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Belediye işçilerinin alacağı doğum yardımının diğer belediyelere de örnek olmasını temenni eden Erkuş, "Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, taşın altına elini koydu. Çok güzel bir sözleşme imzaladık. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var

26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı

Dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan çarpıcı PKK kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
Vergi rekortmeni bile olmuştu! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu

İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki tarihi görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.